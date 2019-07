Tips voor een beter leven

Ik denk dat jullie ze ook wel kennen, dat soort types. Ze doen vrolijk en opgeruimd en accepteren jou helemaal zoals je bent, want jij bent 'uniek' en je moet alleen nog 'in je kracht gezet worden' met hulp van hun tips. Aan het einde van zo'n sessie sta je bij lange na niet in je kracht maar met een lege portemonnee. Investeren in jezelf, noemen die coaches dat.