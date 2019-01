Toch gelapt voor een pakketje knalspul

We hadden thuis dan ook zelden vuurwerk. Tot grote frustratie van mijn broer, die wél houdt van vuur en aanverwante zaken. Eén keer is mijn vader overstag gegaan voor zijn gezeur. Bij de eerste vuurpijl ging het al mis; de fles die diende als lanceerplatform viel om waardoor de pijl over de grond schoot en over de weg scheerde, rakelings langs een passerende fietser.