Toch gewoon blijven zoeken naar oude lampen

ColumnHet was niet bepaald de zucht naar avontuur, die me naar het warenhuis gevoerd had. Ik had weer licht nodig, in de vorm van lampen. De oude lampen waren grotendeels in de ban gedaan, maar toch waren ze precies wat ik zocht. Je kon ze alleen nog maar kopen op een paar plekken, en dan ook nog lampen van weinig watt.