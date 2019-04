Toen de paden van Edmund en Fonzo elkaar kruisten

Hij dook een keer op in een droom toen mijn eigen zoon 25 was. Later schreef ik eens over Edmunds moeder. Dat was in de tijd dat Amerikaanse moeders hun in de Golfoorlog overleden soldatenzoons moesten begraven. En nu was er dan het telefoontje uit Best. Van de plaatselijke heemkundevereniging, of ik binnenkort een stukje over Edmund Unger wilde schrijven voor hun blad. Ter inspiratie stuurden ze mij de artikelen die ik destijds schreef over het opgraven van de piloot en zijn ‘Focke Wulf’ in het Bestse moerasgebiedje.