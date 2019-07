Tongelreep heeft wel geld, maar er komt geen recreatie voor gezinnen

Op 4 december 2017 werd de gemeenteraad van Eindhoven bijgepraat over de toen bestaande plannen. De voorzitter van PSV Waterpolo en dr. Cees-Rein van den Hoogenband als sportambassadeur van Eindhoven pleitten voor een derde 50 meterbad om de waterpolo-academie van de KNZB naar Eindhoven te kunnen halen. Gelukkig konden de voorzitter van de Eindhovense Watervrienden en ik de raad uitleggen dat de belangen van de recreanten daarmee met voeten werden getreden. Er zijn al genoeg topsportfaciliteiten voor zwemmers in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. De raad koos gelukkig voor een nieuwe Tongelreep met doelgroepbaden én een gezinsbad voor recreatie en stelde daarvoor 19,5 miljoen beschikbaar. Intussen is bekend dat de aanbesteding is mislukt.