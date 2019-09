Topregisseur maakt foutje

Volmaakt ontspannen zat Ivo van Hove (60) afgelopen zondag dus tegenover presentatrice Janine Abbring in dat fantastische decor van Koen Steger en Neal Groot: op het dak van een camper in een fikse waterpartij met een enorm projectiescherm erachter. De vaste regisseur van International Theatre Amsterdam trapte gelijk goed af met de film Bambi en sloot af met zijn keuzefilm Opening Night. Daar tussendoor veel gevoelvolle films als bijvoorbeeld The Rider, waarin een rodeorijder een dwars paard weet te kalmeren en ook de documentaire Some Kind of Monster, over de band Metallica, waarin de verschillen tussen bandleden haarscherp worden uitgelicht. En er was uiteraard aandacht voor David Bowie, met wie de geboren Vlaming kort voor diens dood de musical Lazerus maakte.