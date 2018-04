Trage mannen met lange flippers

ColumnOp een ander tijdstip dan gebruikelijk slipper ik over de zwembad-tegeltjes richting water voor mijn schoolslag-kilometertje. In het springbad deze keer. Het springbad is de diepe, vierkante bak achterin de hal bij de duikplanken: 25 bij 25 meter en 5 meter diep.