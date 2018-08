Treurig kon het wel zijn, de kunsthandel

COLUMNOf de galerie betere tijden gekend had wist ik niet, maar zolang ik er langs-kwam had ik er nooit iemand binnen gezien, behalve de galeriehoudster, die altijd op dezelfde plek als versteend achter een bureau zat. Moderne kunst was lastige handel, als je niet op reputatie kon verkopen.