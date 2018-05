Tuinieren kan net zo goed naakt

ColumnIk was deze week lekker een hele dag in de sauna. Heerlijk, een vakantiedagje zonder telefoon, lekker warm - ja, ook na het dompelbad waar ik dapper weer aan begonnen ben - , buiten in het zonnetje rusten en kletsen, compleet met lunch en natuurlijk ook een glas wijn. Of twee. Helemaal rozig en schoon naar bed en slapen als een blok. Of de tijd een dag heeft stilgestaan. Een paar keer per jaar heeft een mens dat nodig en ik kan het iedereen aanraden.