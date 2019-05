Twee halve finales tot het bittere eind uitgezeten

Je zou er uit kunnen afleiden dat ik het songfestival diep heb zitten. Maar dat is te sterk gesteld. Zo drong lichtbollengate in kampDuncan pas tot me door toen een en ander dankzij een (vermeende Ikea-)lamp al lang en breed tot een goed einde was gebracht. En was het gisteren voor het eerst dat ik onder de douche twee luttele regeltjes van Arcade wist te reproduceren. Loving you is a losing game. Oh, oh oh oh. De hoge falsetstem gaat mij helaas een stuk minder af dan Duncan.