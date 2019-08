Vakantie was ook een fijne periode voor de thuisblijvers

columnNog even en de grote stilte was weer verdwenen. Tijdens de grote stilte waren de straten leeg, het station nog net niet uitgestorven, veel lege zitplaatsen in de trein, geen lange rijen voor de kassa in de supermarkt. Vakantie was ook een fijne periode voor de thuisblijvers, tenminste zo keek ik er tegenaan. Ik ging moeiteloos op in de rust om me heen en deed alles net een stukje langzamer dan anders. Temeer, omdat de zomer een paar tropendagen telde, waarin hitterecords gebroken waren.