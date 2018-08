Vakantiegevoel zo lang mogelijk behouden

ColumnDe krant opende maandag met Gijs die voor het eerst naar school ging. Hij had er duidelijk zin in. In tegenstelling tot het manneke dat huilend op de hoek van de straat stond, ergens op de route van mijn huis naar kantoor. Ik was getuige van het grote verdriet. Op de andere hoek van die straat kwam ik zijn papa tegen. Zittend op zijn hurken naast de bakfiets, zwaaiend naar het jochie, dat absoluut niet van plan was om weer in te stappen. De eerste schooldag en meteen al te laat.