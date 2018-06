Vernieuwing arbeidsmarkt hard nodig

Bijna dagelijks verschijnen rapporten waaruit blijkt dat de arbeidsmarkt stevig groeit. Er lijkt niets aan de hand te zijn. Toch waarschuwde directeur Hans de Jong van Philips Nederland onlangs in het ED dat onze welvaart serieus op de tocht staat: er zijn geen technische vaklieden meer te vinden.

Traditionele opleidingsroutes drogen op. Niemand lijkt zich te realiseren dat het voorbereidend beroepsonderwijs grote vlekken in het aanbod laat zien. Het aantal leerlingen is sterk teruggelopen en het aanbod verschraalt. Technische hogescholen op hun beurt hebben onlangs hun voltijdslerarenopleiding moeten sluiten: straks is er geen techniekdocent of directeur techniek meer te vinden.

Mismatch

Wat ook niet direct zichtbaar is, is dat in veel huishoudens het licht van de aantrekkende arbeidsmarkt nog niet aangaat. Zo hebben de meest kwetsbare leerlingen in het beroepsonderwijs heel vaak maar één ouder thuis. Dan ontbreekt het aan extra hulpbronnen die nodig zijn voor studiesucces. Bij andere gezinnen komen langdurig werklozen niet zomaar aan de bak. Er is sprake van een stevige mismatch op de arbeidsmarkt. Vacatures in het bedrijfsleven worden door de pendel van buiten de regio ingevuld. Soms ook van buiten de landsgrenzen.

In het bedrijfsleven zelf is sprake van een sterke dynamiek, maar het ontbreekt aan een goede leercultuur en aan gebalanceerde mobiliteit van het personeel. Jonge medewerkers hoppen van de ene baan naar de andere. Niet zelden kampen zij met werkstress. Voor mensen die hun werk verliezen, omdat ze toevallig werkzaam waren bij V&D of Philip Morris, was geen mobiliteitsplan beschikbaar. Zij werden te veel aan hun lot overgelaten.

Dat geldt ook voor veel laaggeletterden, die graag zouden willen bijdragen maar daartoe niet worden uitgedaagd. In enkele Brabantse gemeenten zijn er goede afspraken met het beroepsonderwijs over educatieprogramma's, maar in andere gemeenten komen die maar niet van de grond. Voor statushouders is nergens een goede leerlijn beschikbaar, waar ze begeleid worden met taalinstructie en perspectief op werk.

Verbinding

We moeten concluderen dat vernieuwingen in het gemeentelijke beleid, het (beroeps)onderwijs en het bedrijfsleven alleen ontstaan door goede onderlinge wisselwerking. De gemeentelijke werkbedrijven kunnen niet zonder goede verbinding met het bedrijfsleven. Bedrijven op hun beurt hebben het onderwijs hard nodig om vakmensen te scholen.

SER Brabant heeft deze thema's in werksessies met de praktijk in kaart gebracht. Daaruit is ook gebleken dat Brabant altijd voorop heeft gelopen met inventieve vernieuwingen. De provincie heeft een eigen arbeidsmarktonderzoek opgezet. Brainport voert zelfs een nationale vernieuwingsagenda uit. In AgriFood Capital (Noordoost-Brabant) is onlangs een akkoord gesloten om te komen tot scholing van lager opgeleiden. In Midpoint Tilburg wordt door scholen en bedrijven gewerkt aan scholing van chauffeurs en planners in de logistiek, net zoals in Eindhoven overigens.

Als samenwerking het parool is van deze tijd, dan is nog iets van belang. In politiek Den Haag zoekt het kabinet naar een vernieuwing van het sociaal-economisch beleid. Die wil men in de regio vinden. Dat lukt tot nu toe niet zo goed. Werkgeverskoepels en vakorganisaties blijken verschillend te denken over de toekomst van de sociale zekerheid en de pensioenen. De landelijke SER start daarom met een zogenoemde 'doe-agenda' op zoek naar vernieuwing.

In Brabant zijn regionale partijen van werkgevers en werknemers het wél eens over de noodzaak van innovatie en talentontwikkeling op alle niveaus. Daar horen instrumenten bij als een periodieke talententoets voor werkenden, herwaardering van het ambachtelijk vakmanschap en flexibele modules in post-initieel onderwijs, ook in het hbo en op de universiteit. En het is van belang dat we de resultaten van alle inspanningen meer systematisch evalueren, zodat we kunnen leren van alle inventieve inspanningen.

Er staat niets in de weg voor een verdiepende regionale afspraak hierover van de provincie met het kabinet, gewoon omdat iedereen telt.