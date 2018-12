Via muziek praten met de doden

Ineens, uit het niets, passeerde ons een eindeloos lijkende parade van jonge vrouwen. Ze stapten druk pratend en joelend de kroeg binnen. Wat is dit nou, vroeg ik. Mijn neef haalde de schouders op. Hij had een lieve vriendin en daar had hij genoeg aan. Even later ging hij naar het toilet. Jezus, zei hij toen hij terugkeerde. Hoezo, treedt die binnen op, vroeg ik. Jezus had heel wat jonge vrouwen als volgelingen gehad, minstens zoveel als Elvis. We kunnen beter nog maar even buiten blijven zitten, zei mijn neef rillend, van de kou of van wat hij binnen aangetroffen had. Of van allebei. Even later ging ik zelf naar het toilet. Ik werd opgenomen door een luide orkaan van opgewonden vrouwenstemmen en moest me een weg banen langs drukke lijven. Jezus, zei ik tegen mijn neef toen ik weer neerdaalde in de stilte en rust van het terras. Hij keek me begrijpend aan.