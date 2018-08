Vissen naar vissen

ColumnEven bladeren in het woordenboek Nederlands van Koenen: Vissen, viste, gevist. Het (trachten te) vangen van vis met hengel, net, vleet, beug of wonderkuil. Ik ben erg benieuwd naar die wonderkuil. Kinkt alsof er noeste arbeid aan het wonder voorafgaat.