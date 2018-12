Vol zat meer in je hoofd dan om je heen

Die zich dat toen afvroegen, lagen nu al onder de grond, waar het nooit te vol was, of waren door de wind meegenomen naar plekken, waar het ook nooit te vol was. Ik ervoer ons land nooit als te vol, hoogstens als druk, en dan ook nog maar op enkele plekken, zoals het centrum van Amsterdam in de zomer. Maar wie dan voor volheid zorgde, vertrok ook weer naar vollere of minder volle oorden.