Voor de voetballiefhebber breken mooie dagen aan

ColumnEerder deze week schreef ik een stukje over de extreme corruptie rond het WK voetbal in Rusland. Nu is het WK dan begonnen, maar ik ga ook weer niet zo ver om het toernooi te boycotten door principieel niet te kijken. Daar ben ik weer te veel liefhebber voor.