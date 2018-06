Vroeger roept herinneringen op en ik roep graag herinneringen op

COLUMNPrachtige foto gisteren op onze voorpagina van de jonge schaapherder Luc en een paar honderd schapen op een hei van de Stiphoutse Bossen bij Helmond. Luc is 21 jaar, komt uit Budel en is nog in opleiding, maar hij staat op de foto of hij nooit iets anders gedaan en gewild heeft.