'Vroeger', toen we nog denkruimte hadden

Over het café waar hij vroeger altijd kwam hebben we het al gehad. Ik kwam daar niet. Dus we moeten elkaars gezicht ergens anders van kennen. Ook over de dood spraken we. En dat we -inmiddels uit ervaring- weten hoe een sterfbed mensen nader tot elkaar kan brengen en ook hoe diep verdriet en pure lol dan naadloos kunnen aansluiten. Omdat je zo open staat voor de ander dat emoties zich verstrengelen. En omdat je dat dan samen laat gebeuren.