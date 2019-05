Waar is mijn steen?

ColumnNog even over het songfestival. Wat bijna onmogelijk was, is mij toch gelukt. Ik kende het liedje niet waarmee Nederland ging scoren, ik kende de jongen niet die het ging zingen, ik was niet een van de miljoenen kijkers die naar het programma keken (behalve het laatste kwartier, wat het spannendst was heb ik begrepen). Weken werden we doodgegooid met nieuws over het songfestival en ik heb alles gewoon kunnen negeren.