Wachten, goed voor het kijkplezier

ColumnOoit was tv-kijken simpel. Of er was niks op, of iets leuks. Dan zorgde je dat je op tijd thuis was. Zo fietsten mijn middelbareschoolvriend en ik elke donderdagavond na de gitaarles als gekken naar mij thuis voor een nieuwe aflevering van The X-Files.