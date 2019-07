Warm weer ontneemt de animo om boven het fornuis te hangen

En anderen te zien kokkerellen gaf plaatsvervangende vermoeidheid. Normaal keek ik graag naar die Belgische tv-kok met zijn dagelijkse kost, maar zelfs die sloeg ik over. Voor dagelijkse kost zat die tv-kok trouwens vaak wel erg ingewikkeld te doen en gebruikte apparaten, waarvan ik het bestaan niet eens kende.



Toch was eten de nieuwe religie. Uit eten of zelf in de keuken aan de slag gaan, ze werden gepresenteerd als de opperste vormen van genot. Kookboeken waren bestsellers en eten werd zelfs als kunst beschouwd en als zodanig gerecenseerd. Kookwedstrijden uit alle hoeken van de wereld groeiden uit tot tv-hits en chefs werden wereldsterren. Die bevestigden de rol van eten als nieuwe religie. Restaurants vochten om Michelin-sterren of hun leven er vanaf hing en pasten er vervolgens hun prijzen op aan.