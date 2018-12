Wat een oneerlijke wereld

Per ongeluk kwamen we daar terecht en kwamen A. tegen: 29 jaar, getrouwd met een schat van een vrouw, 2 prachtige kinderen, geen werk (door een ongeluk loopt hij al 2 jaar op krukken) en daarom leven ze van de 500 euro die zijn vrouw als bejaardenverzorgster per maand verdient. A. is even oud als mijn dochter: gestudeerd, prima baan, doet alles wat ze leuk vindt en woont met haar vriend in een mooi appartement aan een gracht in Amsterdam. Wat een verschil. De ene heeft niets, de ander alles.