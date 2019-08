Terwijl niets mij blijer maakt dan zingen. Dus een karaokebar is mij op het lijf geschreven. Zou je zeggen. Maar daar al vroeg op de avond binnenwandelen, viel toch niet mee. De theorie van ons clubje collega’s was dat we het podium dan nog helemaal voor ons zelf zouden hebben. Dat was buiten de alsmaar uitdijende Eindhovense expatgemeenschap gerekend. Expats zijn dol op karaoke, zo bleek. Terwijl je op de rest van het Stratumseind een kanon kon afschieten, was er in de karkaokebar inmiddels een flinke wachtlijst opgebouwd. Weinig toonvaste gezongen evergreens als YMCA werden afgewisseld met pompende 90ies-hitjes als intermezzo tijdens de changementen op het podium.



In zulke situaties zijn er grofweg twee opties. Met een chagrijnige kop de tijd uitzitten, of je er maar gewoon aan overleveren. Ik gaf mezelf een schop onder de kont en koos voor het laatste. Ik danste op de 90ies-hitjes, juichte expats op het podium toe en voelde ondertussen de spanning in mijn lijf opbouwen, toewerkend naar mijn eigen optreden.



Torn van Nathalie Imbruglia hadden de overige leden van ons gelegenheidstrio uitgekozen. Potverdikkeme, wat meende ik elke zin, wat begreep ik die tekst. Alsof ik Nathalie zelf was, lying naked on the floor. Torn. Leeggezongen en voldaan verliet ik uiteindelijk het podium.



Het gezelschapje na ons zong Sweet Caroline. Ook zij meenden het uit de grond van hun hart. Maar dat zegt dus niets over kwaliteit. ‘Zo had Neil Diamond het niet bedoeld’, schreeuwde een collega in mijn oor. Nee, en Nathalie Imbruglia waarschijnlijk ook niet. ’s Nachts heb ik over mijn oude muziekjuf gedroomd.