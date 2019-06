Wè izzut héééét

ColumnHitteprotocol, schema’s waarin je kunt aangeven hoe warm je het vindt, liveblogs, code rood, tropenroosters! Mensen, waar gaat dit allemaal over? Het is warm ja, gelukkig, want het is zomer. Kunnen we alstublieft ophouden met zeuren over het weer dat bij de jaargetijden hoort? In de winter is het koud en dan sneeuwt het, in de zomer is het heet, in de herfst stormt het en in de lente kan er vanalles gebeuren. Dat maakt ons land juist zo aantrekkelijk. De wisseling van de seizoenen.