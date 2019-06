We moeten wel elke dag kunnen bbq'en voor een paar euro

Eindelijk is er iemand die de ballen heeft om iets te vinden van de bizar goedkope prijzen die wij betalen voor vers eten. Die wij willen betalen, beter gezegd. Want iets kosten mag het niet. Iedereen weet onderhand wel wat daar de keerzijde van is. Als iets goedkoop is, dan is het meestal niet vlekkeloos tot stand gekomen. Ergens in het kostenproces moet je idealen opofferen, anders kun je er zelf geld bijleggen. Voorbeeld. Stel, je verbouwt aardbeien. Net als bij alle plantjes groeit ook bij en om jouw aardbeien onkruid. Dat moet daar weg, want het overwoekert je planten en je kunt zo ook niet fatsoenlijk oogsten. Om dat onkruid op een niet al te giftige manier weg te halen, moet je investeren in milieuvriendelijke methodes. Kassa. Is je onkruid onder controle, dan kun je jezelf gaan buigen over manieren om ziektes en plagen weg te houden. Kassa. Uiteindelijk moet je de boer op om de aardbeien te laten plukken. De grootste kostenpost.