We probeerden te ontsnappen aan de kerk

Als kind ging je naar de kerk om te ontsnappen aan je zonden. Bij de biechtstoel zat je in een bankje te wachten tot je aan de beurt was. Dan schoof je het gordijntje opzij en nadat je geknield had ging het luikje van de priester open en begon je te vertellen wat je zoal aan dagelijkse zonden begaan had, doorgaans een afgeslankte opsomming, omdat je sommige zonden helemaal niet opbiechtte. Daar kwam je intuïtief liever niet voor uit.