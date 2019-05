Weinig dagen zijn niet bijzonder, als je goed oplet

ColumnDonderdagavond liep ik na een vrolijke werkdag vanaf de redactie naar een biercafé in hartje Helmond. Ik ging een hapje eten met mijn broer. Bij het gehaast oversteken van de altijd drukke Kasteel-Traverse klonk in mijn hoofd het liedje (Sittin’ On) The Dock Of The Bay. Toen ik in rustiger tempo verder het centrum binnenliep, bleef het liedje in mijn hoofd hangen.