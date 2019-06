Wel een sociaal gezicht tonen bij het uitgeven van dat geld

Vorige week hadden we het nog over het verschil tussen accijns en btw. Dat leer je als roker en drinker vanzelf. Accijns is ook bedoeld om bepaalde producten te ontmoedigen, las mijn dochter voor uit haar leerboek. Valt wel mee, antwoordde ik, de overheid verdient een enorme zak geld aan de tabaksverkoop. In onze krant las ik gisteren dat economen vinden dat de overheid het geld veel meer moet laten rollen, want blijkbaar zwemt ons land er in. Zou kunnen.