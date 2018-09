Welkom, ouwe bomenbijter!

We bespeuren al jaren dat er met enige regelmaat een bever in het gebied bivakkeert en vinden het bij uitstek geschikt voor een bevergezinnetje. Dit voorjaar heb ik er tweemaal eentje zien zwemmen in de Tongelreep, maar op wildcamera's die we naar aanleiding van die waarnemingen op die plekken hadden gehangen waren vossen, zwijnen en reeën te zien - maar geen enkele keer een bever.