Wethouder, was maar vaker op de koffie gekomen

Met verbazing heb ik de open brief van wethouder sport, Jakob Wedemeijer, aan sportambassadeur Cees-Rein van den Hoogenband gelezen (ED Opinie 25 januari). Niet zozeer vanwege hun fittie over de Tongelreep maar wel over dat Wedemeijer stelt dat hij zijn belangrijkste doelstelling heeft gehaald: rust op het dossier sport. Hij onderbouwt dat door te stellen dat belangrijke stappen zijn gezet, omdat hij de sport- en beweegvisie, het uitvoeringsprogramma en een voetbalvisie door de raad heeft geloodst. Ik denk dat de beleving bij veel breedtesportverenigingen in Eindhoven anders is.

Voor de goede orde: de sport- en beweegvisie is een 'hoog over' document, waar eigenlijk niemand het niet mee eens kan zijn. De richting is om meer Eindhovenaren aan het bewegen te krijgen en wie wil dat niet. In het uitvoeringsprogramma gaat het echter mank, met name als het gaat om de rol van de breedtesportverenigingen. Als het gaat over de door Wedemeijer zo geroemde vitale sportverenigingen, bedoelt hij eigenlijk dat deze verenigingen belangrijk zijn in het sociaal domein door hun maatschappelijke rol te verbreden. Dit krijgt kleur middels een rol op het gebied van gezondheid, participatie en re-integratie. In de - nu nog concept - binnensportvisie wordt letterlijk gesteld dat deze rol belangrijker zou zijn dan 'het spelletje organiseren'. Sterker nog: dat subsidies, programmering en ondersteuning pas dan worden ingezet als aan bovenstaande criteria invulling wordt gegeven. En dat is een cruciale denkfout.

Maatschappelijke rol

Dat Eindhoven gebaat is bij vitale sportverenigingen is evident. Om die vitaliteit te meten langs de lat van het verbreden van de maatschappelijke rol gaat te kort door de bocht. Sportverenigingen vertegenwoordigen rondom 'het spelletje organiseren' al een enorme maatschappelijke waarde. We weten ook dat de wereld om ons heen verandert. Voor verenigingen komt de lat steeds hoger te liggen bij het aantrekken en behouden van leden en het mobiliseren van vrijwilligers. Dat zijn al uitdagingen genoeg. Ik juich het toe als daarnaast ook nog de maatschappelijke rol verbreed kan worden. Maar in essentie is een vitale sportvereniging een club met een stevig bestuur, waar een veilig sportklimaat heerst, groei op de agenda staat en de financiën op orde zijn. Ik weet uit eigen ervaring dat dit een flinke klus is. Het beleid van de gemeente zou er dan ook op gericht moeten zijn verenigingen die (willen) voldoen aan die criteria, te ondersteunen met betaalbare faciliteiten en mankracht om hun rol in de wijk - en dan met name de verbinding naar de scholen - te vergroten. Niet om de maatschappelijke rol van verenigingen te verbreden maar juist om deze krachtiger te maken rondom 'het organiseren van het spelletje'.