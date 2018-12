Wie een huis koopt, moet daar wat voor laten

OpinieDe starter van vandaag wil het liefst alles tegelijk en meteen. Maar vakantie vieren, uitgaan, de laatste mode dragen én in je eentje een woning kopen gaat niet samen. Vroeger niet en nu niet. Dat schrijft John Bindels, journalist en oud-adviseur Volkshuisvesting, in dit ingezonden stuk.

Hoe alarmerend is het dat 'hoger opgeleiden met een bescheiden aanvangssalaris' bijna nergens meer een betaalbaar koophuis kunnen vinden? Er gaat geen week voorbij of je leest er ook over in deze krant.

Je moet al minstens 60.000 euro per jaar verdienen, wil je wat te kiezen hebben. Anders rest verbanning naar Pekela of Oldambt, provinciale achterhoeken ver van de Randstad.

Zijn die klachten terecht? Nee, vindt het merendeel van de ouderen. Die hebben hun eigen huis ook nooit in hun eentje voor een startsalaris kunnen kopen. Daar moest heel wat meer voor worden gedaan of gelaten.

Jongeren leven anders dan de voorgaande generaties. Ze willen veel en liefst meteen. Bij de meesten gaat schoon op wat ze verdienen. Ook aan zaken waarvan hun ouders of grootouders zich afvragen of dat geld niet nuttiger had kunnen worden besteed.

Weinig over

Meer dan 5.000 euro per jaar spenderen aan vakanties vinden huidige starters niet abnormaal. En wie digitaal wil meetellen, moet bijblijven in de aanschaf van apparatuur, een dure aangelegenheid. Uitgaan beperkt zich niet tot een avondje per week met een paar biertjes, het moet het liefst vaak en met veel. En de categorie die er hip bij wil lopen, maakt zoveel op aan de laatste mode dat er voor iets anders weinig geld over blijft.

Kortom: jongeren willen optimaal van het leven proeven. Daar is niets op tegen, zolang het wensenpakket maar niet onredelijk afsteekt tegen de mogelijkheden.

Veel jongeren blijven lang thuis wonen, omdat ze zelf geen huis kunnen kopen. Daarmee besparen ze behoorlijk op huisvestingslasten zou je denken. Maar als je die ruimte vervolgens opfeest, kom je nooit ergens.

Ouderen hebben zelden of nooit in hun eentje een eigen huis gekocht. Dat deden ze pas als ze gingen trouwen of samenwonen. Dan waren er doorgaans twee inkomens. En dan had je gezamenlijk al snel dezelfde koopkracht die je nu minstens moet hebben om 35 procent van het koopaanbod te kunnen bereiken, berekend op 60.000 euro.

Bovendien zagen die stellen al enkele jaren af van dure vakanties en luxe aanschaffingen, omdat ze voor een eigen plek wilden sparen. Want wie een aardig bedrag meebrengt, krijgt gemakkelijker een hypotheek, die dan ook niet maximaal hoog hoeft te zijn.

Niemand zal vandaag tegenspreken dat er meer en sneller gebouwd moet worden. Zelfs prefab-oplossingen leven weer op. Alleen zo wordt voorkomen dat er belachelijk hoge prijzen voor ridicuul weinig woonruimte worden gevraagd, dat speculanten hun kansen grijpen en dat schaarste tot toewijzingsoorlogen leidt.

Maar jongeren die klagen over de ontoegankelijkheid van de woningmarkt zouden zich eens moeten afvragen of dat voor een belangrijke deel niet aan hun eigen leefstijl ligt. Zodra ze hebben gespaard en op basis van twee inkomens op zoek gaan naar een eigen huis, zullen ze ervaren dat er op de woningmarkt best wat mogelijk is.

Ondoordacht

Een typisch voorbeeld van een ondoordachte oplossing om het gebrek aan woonruimte op te lossen, kwam onlangs van een dromer die bijna is afgestudeerd aan de Bredase University voor Applied Science (BUAS, voorheen NHTV). Ouderen die in een 'te groot' rijtjeshuis wonen, wil hij een verdieping laten verhuren aan jongeren. 'Je maakt een trap aan de achterkant van het huis die naar de etage gaat en klaar is Kees.'

Voorwaar een vondst in de 'toegepaste wetenschap'. En niet gehinderd door enig inlevingsvermogen serieus aangedragen bij de gemeente Breda. De uitvinder ziet het al voor zich: een lange rij ouderen die er dag en nacht al het jongerenlawaai voor over hebben om 'een centje bij te verdienen', terwijl tegelijkertijd al hun toeslagen worden ingetrokken.