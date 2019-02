Wij zijn geboren om te dokken

Blijkbaar wil dat maar niet doordringen tot de regering, of wil de regering het niet weten. Die baseerde de optimistische prognoses op oude cijfers, want optimisme, daar ging het Rutte en consorten begin dit jaar om, vooral met het oog op de komende verkiezingen. Daarom ook was de regering optimistisch over de koopkracht van de burger. We zouden er eindelijk weer op vooruitgaan. Maar dat zal lastig worden, nu een gemiddeld huishouden 334 euro meer moet betalen per jaar, een stijging van ruim 15 procent.