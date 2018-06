Worden wilde katten weer schietschijf?

OpinieMarco van der Wel is Statenlid van de Partij voor de Dieren in Noord-Brabant en schreef dit ingezonden stuk. Hij hoopt dat de provincie Brabant de verwilderde kat blijft beschermen.

Verwilderde huiskatten vangen, onvruchtbaar maken en weer vrij laten in hun territorium, in het Engels Trap Neuter Return (TNR) genoemd. Zo wordt de groei van de verwilderde kattenpopulatie in delen van Nederland al jaren in toom gehouden. Dit werk wordt veelal gedaan door een klein leger van toegewijde vrijwilligers van dierenwelzijnsorganisaties, dierenambulances, dierentehuizen en dierenartsen. Dierenartsen vragen daarvoor slechts een fractie van hun uurloon, of helemaal geen geld.

Kunnen al deze mensen geen betere besteding van hun vrije tijd bedenken? Vanzelfsprekend wel! Maar zij kennen het alternatief. Als zij dit werk niet doen worden verwilderde katten zonder pardon gedood. Genoeg reden om je met hart en ziel in te zetten dus.

Voorlichting

Nu deze projecten lopen, wordt duidelijk dat er meer moet gebeuren en daarvoor is geld nodig. Belangrijk is dat voorlichting wordt gegeven aan kattenbezitters, zodat zij hun dieren zelf neutraliseren en er dus niet meer verwilderde katten bij komen.

Tot die tijd is er het diervriendelijke alternatief om populaties verwilderde katten te verkleinen met de TNR-methode. De TNR-projecten krijgen in een aantal gemeenten in Brabant financiële steun en dat is mooi. Maar eigenlijk zouden alle Brabantse gemeenten een steentje moeten bijdragen. Verwilderde katten houden zich immers niet aan gemeentegrenzen. En ook de provincie zou in de aanloopfase steun moeten geven. De provincie heeft recent een ontheffing verleend aan dierenwelzijnsorganisaties om populaties verwilderde katten te mogen vangen, neutraliseren en terugplaatsen.

Na het einde van de kattenjacht in 2015 is dat een belangrijke diervriendelijke stap. Maar wat schetst mijn verbazing? De jagers van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) maken momenteel bij de rechter bezwaar tegen de TNR werkwijze en proberen het diervriendelijke beleid te torpederen.