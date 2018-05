Ze jagen op van alles wat maar naar binnen te werken is

column Veel clubs komen in deze fase van het seizoen in de problemen

12 mei Meerdere keren heb ik in deze krant afgegeven op het nieuwe competitieschema van de KNVB. Door de late seizoenstart, een ongekend lange winterstop én het afschaffen van het dubbele programma met Pasen komen veel clubs in deze fase van het seizoen in de problemen.