Ze proberen je maximaal uit te knijpen met een kostenpost hier en een kostenpost daar

DigiD. Ik krijg al rode bulten als ik het woord alleen al zie. Sinds de vorige keer dat ik me er op deze plek over opwond is er niks veranderd. Die app loopt nog steeds vast. Ik moet me nog steeds door een oerwoud van ergernissen heen bijten om het ding aan de praat te krijgen. En ja, ik vind het nog steeds absurd en klantonvriendelijk dat ik er zo veel tijd moet steken om een overzicht van mijn zorgverzekeraar in te zien terwijl ik me bont en blauw betaal aan premies. Ik hoef jullie geen van allen uit te leggen dat het ook steeds bonter en blauwer wordt met al die rekeningen. Dit keer was het prijskaartje adembenemend, bleek toen ik eindelijk toegang had gekregen tot Mijn Ontvangen Berichten.