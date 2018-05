Ze was verslaafd aan AliExpress

ColumnZe hield haar telefoon in de lucht en grijnsde. 'Hier moet je zien! Nieuw hoesje!’ Ik keek naar het plastic omhulsel van haar mobiel. Rood met nep-diamantjes. Nog niet zo lang geleden had ze toch een witte met flamingo’s gekocht? Ze knikt. 'Dees was goedkoop joh, niet normaal! Moet je eens raden.’ Ik gokte drie euro. 'FOUT! Vijftig cent!'