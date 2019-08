Ze zingt me nu thuis met een mooie herinnering de nacht in

columnZo’n twintig jaar geleden gingen we met de familie naar Parijs, voor een lang weekend. Ik was een van de automobilisten, omdat ik rij-ervaring had met de razende stad. Rij-ervaring in Parijs? Door omstandigheden had ik tien jaar eerder in een brede drukke straat zo'n tweehonderd meter tegen het Parijse verkeer ingereden. Parijse automobilisten waren het nodige gewend, maar hier hadden ze niet van terug, aan de verbazing te zien en het woedende geclaxonneer. Totaal onverantwoord natuurlijk.