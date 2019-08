Zeearend of ven-arend?

Ik had er al snel spijt van ik de telescoop thuis had gelaten, want als de arend aan de overkant van het ven zat (ze zitten altijd aan de overkant, vanwaar je ook komt) zou het heel moeilijk zijn hem te spotten. Afstand tot de bosrand een halve kilometer of zo. Er kwam een ooievaar overzeilen en ik zag twee zwarte ooievaars. Geritsel in de vegetatie voor me trok mijn aandacht en verdomd, het bleek een halfwas egel. Een puber zeg maar. In de verte grote groepen ganzen.