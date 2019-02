Zeg maar eens nee tegen al dat gebak op kantoor

Vriendin H. vertelde deze week nog dat er in haar bedrijf zo vaak getrakteerd wordt dat ze sinds ze daar werkte tien kilo was aangekomen. Met dank aan goedbedoelde koekjes, gevulde droppotten en af en toe wat vlaai. Ik ken via via zelfs een werkvloer waar het heel normaal is dat er elke dag een paar hele boterkoeken doorheen gaan. Samen met die cappuccino uit de automaat spaai je tussen de bedrijven door zo vijfhonderd extra calorieën naar binnen. Daar moet je langer dan een uur voor in de sportschool zwoegen. Als je die calorieën weer kwijt wil, natuurlijk.