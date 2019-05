Zelfs op onze zuiderburen konden we niet rekenen

We hadden ons nogal laten meeslepen, die avond. Stiekem dachten we dat ‘we’ die finale wel even zouden winnen. Maar dat liep natuurlijk anders en van opgetogen en uitgelaten sloeg de sfeer om in ronduit chagrijnig. Na het laatste fluitsignaal kreeg ik een soort van bonje met mijn zwager omdat hij stelde dat Nederland verdiend verloren had en fietste een vriend een uur lang verdwaasd door de stad in een poging een en ander te verwerken.