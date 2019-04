Zijn die modehuizen eindelijk ergens goed voor

ColumnHet is een van de mooiste kathedralen die ik ken, in een wereld van vele kerken. Dus werd ik deze week gegrepen door de beelden van onze lieve oude dame, die brandde en deels instortte, al stortte die andere oude dame, Juventus, een dag later helemaal in. Ik ben een paar keer naar Parijs geweest en altijd lokte de Notre-Dame me al van verre, veel meer nog dan de Eiffeltoren of welke andere bezienswaardigheid ook.