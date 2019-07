Zijn die zuurburen nou zelf nooit kind geweest?

Meteen daarna komt in hun ogen het hemeltergende lawaai van kindervreugde. Zoiets moet het wel zijn, want anders laat je een naastgelegen speelplaatsje niet sluiten.



Wanneer is bij deze enge mensen het besef gekomen dat een speelplaats nou eenmaal geluid voortbrengt? Of hebben ze het kneiterdure appartement in 2016 gekocht vanuit een glanzende brochure en zagen ze het speelpleintje pas bij de oplevering? Toen ze volledig opgedoft met de projectontwikkelaar een glaasje azijn stonden te toasten?



,,Verdeurie Geert-Jan, wat is dat nare snerpende geluid in mijn eur? Mijn hemel! Aanschouw! Een speelplein vol grut! Wist jij dit Geert-Jan?”