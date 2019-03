Zo’n verbouwing is welbeschouwd als het laten maken van je auto

ColumnRotte vloerbalken, stro in de plafonds en grijze tegels over het originele terrazzo. Het is slechts een greep uit wat er allemaal aan ons huis mankeerde toen wij het tien jaar geleden kochten. Dus we hadden amper de sleutel of een en ander veranderde in een bouwput. In het begin zag ik de charme van het project nog wel in, maar na een paar winterse maanden – in mijn herinnering van Siberische proporties – was ik er wel klaar mee. Onder andere omdat ik er zo weinig grip op had. Werd ik weer op pad gestuurd voor materialen waar ik de naam niet van kon onthouden, of moest ik beslissingen nemen over bouwtechnische zaken waar ik nul verstand van had.