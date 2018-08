Zo warm dat zelfs de schaduw nauwelijks verkoeling bracht

ColumnVan schaduw naar schaduw hobbelend bewoog ik me van station Strijp-S naar ons kantoor. Bewegen was eigenlijk al te veel gezegd, want ik nam zo klein mogelijke stapjes. In de ochtend was het al zo warm dat zelfs de schaduw nauwelijks nog verkoeling bracht, al merkte je toch het verschil als de zon op je brandde.