Zo zijn er wel meer plekken waar mensen doen alsof ze thuis zijn met de gordijnen dicht

ColumnHet was een uur of één 's middags en ik stond stil voor een stoplicht. Naast me stond een busje van een cv-installatiebedrijf. De man achter het stuur zat zich te scheren, zijn kin in moeilijke hoeken draaiend om geen haartje te missen. Ik vond het een apart gezicht. Onhandig bovendien, zo voor een stoplicht dat elk moment op groen kon springen; half werk leek mij op de loer te liggen.