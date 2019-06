Zomaar die heerlijke eindeloze zomer een stuk minder eindeloos

ColumnIk weet nog hoe ik naar huis fietste. Mijn voeten van de trappers, mijn benen van voor naar achter zwaaiend alsof ik acht was in plaats van achttien. Zelfs al zou het die dag geregend hebben, dan nog scheen de zon. Want ik had net mijn laatste eindexamen gemaakt en hoewel ik een tikkeltje luie leerling was, wist ik dat ik het goed genoeg had gedaan om te slagen.