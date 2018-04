Zonder Mary-Ann Schreurs en D66 had Eindhoven er een stuk slechter voor gestaan

OpinieIn het ED van 10 april wordt gesuggereerd dat D66 gedumpt is door de andere partijen vanwege Mary-Ann Schreurs. En dat is ook zo. D66 en Mary-Ann Schreurs staan voor innovatie, durf en vooruitdenken. Dat schrijft Barbara van Benthem Jutting, oud-raadslid voor D66 in Eindhoven, in dit ingezonden stuk.

Innovatie in de zorg, waardoor de tekorten in het sociaal domein kunnen worden weggewerkt. Innovatie in de ruimtelijke inrichting, waardoor de stad leefbaar en bewoonbaar blijft, ook op de Vestdijk. Innovatie in design, waardoor de DDW uitgegroeid is tot een mega-evenement met 335.000 bezoekers en een gigantische toegevoegde waarde voor de stad. Zonder D66 was anders omgegaan met Strijp-S waar iedereen nu zo gelukkig mee is. Zonder D66 was er geen Stichting Cultuur, geen Witte Dame, geen koopzondag, geen predicaat 'slimste regio' en geen mainport-status. Bovenal was Eindhoven niet internationaal erkend als belangrijke economische regio.

En dat allemaal met een kleurrijke wethouder die niet de gebaande paden neemt, maar wel zaken voor elkaar krijgt. Gebaande paden, het is niet waar Eindhoven met Philips groot mee is geworden, maar wel wat de meerderheid van de nieuwe gemeenteraad als veilig beschouwt.

Eindhoven is een stad van technologie en design. In de Eindhovense politiek wordt dat vaak gezegd, maar er wordt weinig mee gedaan. Het gedrag van ons stadsbestuur past meer bij de buurtraad van een klein dorp dan bij een grote stad of mainport, wat we zo graag willen zijn. Innovatie op de Vestdijk stuit op weerstand van VVD en CDA. Ze nemen daarmee op de koop toe dat de binnenstad zo onleefbaar wordt dat niemand er meer kan verblijven. Er komt zelfs zoveel fijnstof vrij, dat we er niet eens meer mogen bouwen of wonen.

Zorgput

Er zijn tekorten in het sociaal domein ontstaan onder auspiciën van twee opeenvolgende GroenLinks-wethouders. Wethouders die zelf toegaven geen verstand van financiën te hebben en desnoods het hele budget van de gemeente in de 'zorgput' willen gooien. En als het college in juni 2017 vertelt dat we een groot financieel probleem hebben, stelt diezelfde avond de fractievoorzitter van de PvdA vragen over hondenpoep!

Als de vier partijen die nu het college willen vormen er samen uit komen stopt de innovatie. Een schone binnenstad wordt dan bereikt door dieselauto's te verbieden, zoals GroenLinks wil, in plaats van door naar slimme nieuwe mogelijkheden te kijken. De zorg wordt uitgekleed, als de VVD haar zin krijgt, in plaats van anders ingericht, waardoor mensen zelf de regie houden. De Stichting Cultuur wordt opgeheven en we kissebissen in de raad weer over de Effenaar of het CKE, zoals de PvdA waarschijnlijk wil. En het CDA gaat gewoon overal 'ja' op zeggen ongeacht wat het tijdens zijn campagne beloofde.