Zonder omhaal en luier in zijn blote kont de tuin in

ColumnLinksom of rechtsom, zo'n tweede kind is toch altijd een beetje het kind van de rekening. Van de oudste hebben we bijvoorbeeld geheugenkaarten vol schattige foto's en filmpjes – aah, kijk hij drinkt/wiebelt met z'n teen/smeert een bord vol pastasaus in zijn haar! -, terwijl de jongste er toch wat bekaaider vanaf komt.