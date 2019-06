Zorgen dat de hulpverleners beter getraind worden

Neem nu weer het geval van de patiënt Peter, die na onbegeleid verlof dagenlang spoorloos was. Peter is niet alleen een gevaar voor zichzelf maar ook voor anderen, zeker als hij geen medicijnen gebruikt. Zijn familie kwam er pas achter dat hij spoorloos was, nadat de politie plotseling voor de deur stond. De kliniek zelf had tot dan toe de verdwijning verzwegen tegenover de familie.